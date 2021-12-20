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Костюм с брюками палаццо, черный

6 900 ₽
5 520 ₽
(-20%)
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Цвет
Черный
Выберите размер Международный
S
M
L
Размера нет в наличии
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Пиджаки и костюмы
Костюмы с брюками
Костюм с брюками палаццо
Артикул:
IO416
Сезон:
2021
Размер на модели:
S
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
хлопок-45%;полиэстер-35%;эластан-20%
Сухая чистка
Сушка в горизонтальном положении
Ручная стирка при температура не выше 30С
Машинная сушка запрещена
Гладить слабо нагретым утюгом
Отбеливание запрещено
#Пиджаки и костюмы#Костюмы с брюками #черный цвет
Ваши образы
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