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Костюм пижамо, бежевый

7 400 ₽
6 290 ₽
(-15%)
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Цвет
Бежевый
Выберите размер Международный
S
M
L
Размера нет в наличии
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Пиджаки и костюмы
Костюмы в пижамном стиле
Костюм пижамо
Страна:
Россия
Артикул:
IO175
Сезон:
2022
Размер на модели:
S
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
вискоза-50%;полиэстер-50%
#Пиджаки и костюмы#Костюмы в пижамном стиле #бежевый цвет
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