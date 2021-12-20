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Костюм из экокожи с мини-юбкой, коричневый

5 900 ₽
4 900 ₽
(-17%)
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Цвет
Коричневый
Выберите размер Международный
S
M
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Костюмы с юбками
Костюм из экокожи с мини-юбкой
Артикул:
IO417
Сезон:
2021
Размер на модели:
S
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
экокожа-100%
Сухая чистка
Сушка в горизонтальном положении
Ручная стирка при температура не выше 30С
Машинная сушка запрещена
Гладить слабо нагретым утюгом
Отбеливание запрещено
#Пиджаки и костюмы#Костюмы с юбками #коричневый цвет
Ваши образы
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