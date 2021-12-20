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Костюм с укороченной рубашкой и мини-юбкой, бежевый

5 200 ₽
3 900 ₽
(-25%)
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Цвет
Бежевый
Выберите размер Международный
S
M
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Пиджаки и костюмы
Костюмы с юбками
Костюм с укороченной рубашкой и мини-юбкой
Артикул:
IO228
Сезон:
2021
Размер на модели:
S
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 84 см, ОТ: 60 см, ОБ: 90 см
Состав:
хлопок-70%;полиэстер-30%
#Пиджаки и костюмы#Костюмы с юбками #бежевый цвет
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