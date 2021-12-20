Косуха с поясом, розовый
7 200 ₽
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PRIVET20
Выберите размер Международный
Таблица размеров
S
Длина изделия
64 см.
Обхват груди
104 см.
Обхват бедер
108 см.
Длина рукава
57 см.
M
Длина изделия
64 см.
Обхват груди
108 см.
Обхват бедер
110 см.
Длина рукава
57 см.
L
Длина изделия
65 см.
Обхват груди
114 см.
Обхват бедер
116 см.
Длина рукава
58 см.
Свободный возврат в течение 14 дней после получения заказа
Описание
Наличие в магазинах
Помощь клиентам
- Артикул:
- IO533
- Сезон:
- Размер на модели:
- M
- Параметры модели:
- рост: 180 см, ОГ: 90 см, ОТ: 70 см, ОБ: 105 см
- Состав:
Сухая чистка
Отбеливание запрещено
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