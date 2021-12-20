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Косуха с поясом, черный

7 200 ₽
промо -20%
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промокодом:
PRIVET20
Цвет
Черный
Выберите размер
S
Длина изделия
64 см.
Обхват груди
104 см.
Обхват бедер
108 см.
Длина рукава
57 см.
M
Длина изделия
64 см.
Обхват груди
108 см.
Обхват бедер
110 см.
Длина рукава
57 см.
L
Длина изделия
65 см.
Обхват груди
114 см.
Обхват бедер
116 см.
Длина рукава
58 см.
Свободный возврат в течение 14 дней после получения заказа
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Верхняя одежда
Кожаные куртки
Косуха с поясом
Артикул:
IO533
Сезон:
Размер на модели:
S
Параметры модели:
рост: 174 см, ОГ: 80 см, ОТ: 64 см, ОБ: 85 см
Состав:
Сухая чистка
Отбеливание запрещено
#Верхняя одежда#Кожаные куртки #черный цвет
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