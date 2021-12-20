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Худи оверсайз с капюшоном, белый, салатовый

8 900 ₽
7 100 ₽
(-21%)
промо -20%
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PRIVET20
Цвет
Белый, салатовый
Выберите размер Международный
M
Размера нет в наличии
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L
XL
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Свитшоты и толстовки
Худи
Худи оверсайз с капюшоном
Артикул:
IO326
Сезон:
2021
Размер на модели:
M
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
хлопок-85%;полиэстер-10%;спандекс-5%
Сухая чистка
Сушка в горизонтальном положении
Ручная стирка при температура не выше 30С
Машинная сушка запрещена
Гладить слабо нагретым утюгом
Отбеливание запрещено
#Свитшоты и толстовки#Худи #стиль спорт #зеленый цвет
Ваши образы
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