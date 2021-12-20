Каталог
Искать товары

Тонкий кардиган "половинка", черный, белый

2 900 ₽
промо -20%
ВПЕРВЫЕ ЗДЕСЬ?
Получи скидку - 20% с
промокодом:
PRIVET20
Цвет
Черный, белый
Выберите размер Международный
one size
Свободный возврат в течение 14 дней после получения заказа
Подробнее о возврате
Назад
Главная
Каталог
Свитеры и кардиганы
Кардиганы
Тонкий кардиган "половинка"
Страна:
Турция
Артикул:
IO523
Сезон:
2022
Состав:
вискоза-50%;полиэстер-50%
Отбеливание запрещено
#Свитеры и кардиганы#Кардиганы
Ваши образы
181
2257
35
144
Делайте фотографии и ставьте наши хештеги #iorostore или #ioroyou, и ваш образ может попасть на наш сайт
Похо́жие товары
Вы смотре́ли