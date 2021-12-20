Тонкий кардиган "половинка", бежевый,коричневый
2 900 ₽
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PRIVET20
Выберите размер Международный
Таблица размеров
one size
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Описание
Наличие в магазинах
Помощь клиентам
- Страна:
- Турция
- Артикул:
- IO523
- Сезон:
- 2022
- Размер на модели:
- one size
- Параметры модели:
- рост: 174 см, ОГ: 80 см, ОТ: 64 см, ОБ: 85 см
- Состав:
- вискоза-50%;полиэстер-50%
Ручная стирка при температура не выше 30С
Отбеливание запрещено
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