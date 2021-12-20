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Кардиган на пуговицах, молочный, черный

6 400 ₽
5 120 ₽
(-20%)
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Цвет
Молочный, черный
Выберите размер Международный
One size
Размера нет в наличии
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One size
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Свитеры и кардиганы
Кардиганы
Кардиган на пуговицах
Страна:
Турция
Артикул:
IO229
Сезон:
2022
Размер на модели:
One size
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 84 см, ОТ: 60 см, ОБ: 90 см
Состав:
вискоза-50%;акрил-50%
Ручная стирка при температура не выше 30С
Отбеливание запрещено
#Свитеры и кардиганы#Кардиганы #белый цвет
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