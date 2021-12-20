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Кардиган, бежевый,темно-зеленый

6 400 ₽
5 120 ₽
(-20%)
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Цвет
Бежевый,темно-зеленый
Выберите размер Международный
One size
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Свитеры и кардиганы
Кардиганы
Кардиган
Страна:
Турция
Артикул:
IO229
Сезон:
2022
Размер на модели:
One size
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
вискоза-50%;акрил-50%
Не отжимать
Сушка в горизонтальном положении
Ручная стирка при температура не выше 30С
Отбеливание запрещено
#Свитеры и кардиганы#Кардиганы
Ваши образы
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Делайте фотографии и ставьте наши хештеги #iorostore или #ioroyou, и ваш образ может попасть на наш сайт
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