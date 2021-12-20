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Экошуба с поясом, розово-серый

19 400 ₽
13 600 ₽
(-30%)
промо -20%
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PRIVET20
Цвет
Розово-серый
Выберите размер Международный
S
Размера нет в наличии
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M
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Верхняя одежда
Шубы
Экошуба с поясом
Артикул:
IO312
Сезон:
2021
Размер на модели:
S
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
вискоза-65%;полиэстер-25%;акрил-10%
Не отжимать
Сухая чистка
Сушка в горизонтальном положении
Ручная стирка при температура не выше 30С
Машинная сушка запрещена
Отбеливание запрещено
Не гладить
#Верхняя одежда#Шубы #серый цвет
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