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Джинсы с асимметричной застежкой, синий

6 400 ₽
5 300 ₽
(-18%)
промо -20%
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Цвет
Синий
Выберите размер США (W)
25
26
27
28
29
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Джинсы
Джинсы с асимметричной застежкой
Артикул:
IO334
Сезон:
2021
Размер на модели:
26
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 84 см, ОТ: 60 см, ОБ: 90 см
Состав:
хлопок-100%
Сухая чистка
Сушка в горизонтальном положении
Ручная стирка при температура не выше 30С
Машинная сушка запрещена
Гладить слабо нагретым утюгом
Отбеливание запрещено
#Джинсы #синий цвет
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