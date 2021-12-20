Джинсы сердечко, синий
5 400 ₽
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PRIVET20
Выберите размер Международный
Таблица размеров
XS
Обхват талии
64 см.
Обхват бедер
96 см.
Длина изделия
109 см.
Длина изделия по вн. шву
78 см.
S
Обхват талии
70 см.
Обхват бедер
100 см.
Длина изделия
110 см.
Длина изделия по вн. шву
80 см.
M
Обхват талии
76 см.
Обхват бедер
104 см.
Длина изделия
110 см.
Длина изделия по вн. шву
80 см.
L
Обхват талии
80 см.
Обхват бедер
106 см.
Длина изделия
110 см.
Длина изделия по вн. шву
80 см.
Свободный возврат в течение 14 дней после получения заказа
Описание
Наличие в магазинах
Помощь клиентам
- Страна:
- Турция
- Артикул:
- IO528
- Сезон:
- 2022
- Размер на модели:
- XS
- Параметры модели:
- рост: 174 см, ОГ: 80 см, ОТ: 64 см, ОБ: 85 см
- Состав:
- хлопок-100%
Отбеливание запрещено
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