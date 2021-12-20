Каталог
Искать товары

Джинсы с поясом, голубой

6 400 ₽
5 440 ₽
(-15%)
промо -20%
ВПЕРВЫЕ ЗДЕСЬ?
Получи скидку - 20% с
промокодом:
PRIVET20
Цвет
Голубой
Выберите размер США (W)
26
Размера нет в наличии
Уведомить о поступлении
27
Размера нет в наличии
Уведомить о поступлении
28
29
30
Свободный возврат в течение 14 дней после получения заказа
Подробнее о возврате
Назад
Главная
Каталог
Джинсы
Джинсы с поясом
Артикул:
IO046
Сезон:
2021
Размер на модели:
27
Параметры модели:
рост: 173 см, ОГ: 85 см, ОТ: 63 см, ОБ: 95 см
Состав:
хлопок-100%
#Джинсы #стиль fashion #голубой цвет
Ваши образы
181
2257
35
144
Делайте фотографии и ставьте наши хештеги #iorostore или #ioroyou, и ваш образ может попасть на наш сайт
Похо́жие товары
Вы смотре́ли