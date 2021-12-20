Джинсы с поясом, голубой
6 400 ₽
5 440 ₽
(-15%)
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PRIVET20
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Описание
Наличие в магазинах
Помощь клиентам
- Артикул:
- IO046
- Сезон:
- 2021
- Размер на модели:
- 27
- Параметры модели:
- рост: 173 см, ОГ: 85 см, ОТ: 63 см, ОБ: 95 см
- Состав:
- хлопок-100%
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