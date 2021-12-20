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Джинсы "коровка", черный, белый

5 900 ₽
5 015 ₽
(-15%)
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Цвет
Черный, белый
Выберите размер США (W)
26
27
28
29
30
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Джинсы
Джинсы "коровка"
Артикул:
IO144
Сезон:
2021
Размер на модели:
27
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
хлопок-100%
#Джинсы #стиль fashion #черный цвет
Ваши образы
181
2257
35
144
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