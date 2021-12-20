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Джинсы с декором, серый

6 900 ₽
5 200 ₽
(-25%)
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Цвет
Серый
Выберите размер США (W)
26
27
Размера нет в наличии
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28
29
30
Размера нет в наличии
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Джинсы
Джинсы с декором
Артикул:
IO210
Сезон:
2021
Состав:
хлопок-100%
Сухая чистка
Сушка в горизонтальном положении
Ручная стирка при температура не выше 30С
Машинная сушка запрещена
Гладить слабо нагретым утюгом
Отбеливание запрещено
#Джинсы #серый цвет
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