Джинсы с декором, серый
6 900 ₽
5 200 ₽
(-25%)
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PRIVET20
Выберите размер США (W)
Таблица размеров
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28
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30
Размера нет в наличии
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Свободный возврат в течение 14 дней после получения заказа
Описание
Наличие в магазинах
Помощь клиентам
- Артикул:
- IO210
- Сезон:
- 2021
- Состав:
- хлопок-100%
Сухая чистка
Сушка в горизонтальном положении
Ручная стирка при температура не выше 30С
Машинная сушка запрещена
Гладить слабо нагретым утюгом
Отбеливание запрещено
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