Каталог
Искать товары

Джинсовка укороченная с необработанным краем, синий

6 900 ₽
3 800 ₽
(-45%)
промо -20%
ВПЕРВЫЕ ЗДЕСЬ?
Получи скидку - 20% с
промокодом:
PRIVET20
Цвет
Синий
Выберите размер Международный
One size
Свободный возврат в течение 14 дней после получения заказа
Подробнее о возврате
Назад
Главная
Каталог
Верхняя одежда
Джинсовые куртки
Джинсовка укороченная с необработанным краем
Артикул:
IO240
Сезон:
2021
Размер на модели:
One size
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
хлопок-100%
Отбеливание запрещено
#Верхняя одежда#Джинсовые куртки #синий цвет
Ваши образы
181
2257
35
144
Делайте фотографии и ставьте наши хештеги #iorostore или #ioroyou, и ваш образ может попасть на наш сайт
Похо́жие товары
Вы смотре́ли