Каталог
Искать товары

Джемпер цветочный, бежевый, сиреневый

6 900 ₽
5 520 ₽
(-20%)
промо -20%
ВПЕРВЫЕ ЗДЕСЬ?
Получи скидку - 20% с
промокодом:
PRIVET20
Цвет
Бежевый, сиреневый
Выберите размер Международный
One size
Свободный возврат в течение 14 дней после получения заказа
Подробнее о возврате
Назад
Главная
Каталог
Свитеры и кардиганы
Джемперы и пуловеры
Джемпер цветочный
Страна:
Турция
Артикул:
IO459
Сезон:
2021
Размер на модели:
One size
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
акрил-50%;вискоза-50%
Сушка в горизонтальном положении
Машинная сушка запрещена
Отбеливание запрещено
#Свитеры и кардиганы#Джемперы и пуловеры #бежевый цвет
Ваши образы
181
2257
35
144
Делайте фотографии и ставьте наши хештеги #iorostore или #ioroyou, и ваш образ может попасть на наш сайт
Похо́жие товары
Вы смотре́ли