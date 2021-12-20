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Джемпер укороченный в полоску, розовый, белый

4 900 ₽
3 500 ₽
(-29%)
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Цвет
Розовый, белый
Выберите размер Международный
One size
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Свитеры и кардиганы
Джемперы и пуловеры
Джемпер укороченный в полоску
Артикул:
IO316
Сезон:
2021
Размер на модели:
One size
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
вискоза-50%;акрил-50%
Не отжимать
Ручная стирка при температура не выше 30С
Гладить слабо нагретым утюгом
Отбеливание запрещено
#Свитеры и кардиганы#Джемперы и пуловеры #розовый цвет
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