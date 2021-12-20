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Джемпер в рваным эффектом, сиреневый

6 400 ₽
5 120 ₽
(-20%)
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PRIVET20
Цвет
Сиреневый
Выберите размер Международный
One size
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Свитеры и кардиганы
Джемперы и пуловеры
Джемпер в рваным эффектом
Страна:
Турция
Артикул:
IO372
Сезон:
2021
Размер на модели:
One size
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 84 см, ОТ: 60 см, ОБ: 90 см
Состав:
акрил-50%;вискоза-50%
Не отжимать
Сушка в горизонтальном положении
Ручная стирка при температура не выше 30С
Отбеливание запрещено
#Свитеры и кардиганы#Джемперы и пуловеры #фиолетовый цвет
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