Каталог
Искать товары

Джемпер с рваным эффектом, розовый

6 400 ₽
5 120 ₽
(-20%)
промо -20%
ВПЕРВЫЕ ЗДЕСЬ?
Получи скидку - 20% с
промокодом:
PRIVET20
Цвет
Розовый
Выберите размер Международный
One size
Свободный возврат в течение 14 дней после получения заказа
Подробнее о возврате
Назад
Главная
Каталог
Свитеры и кардиганы
Джемперы и пуловеры
Джемпер с рваным эффектом

Вязаный джемпер женский с рваным эффектом - тренд 2021-2022. Теплый элемент гардероба для любительниц стильных, неординарных вещей.

Свитер женский базовый изготовлен из 100% акрила. Мягкий, приятный на ощупь и к телу, хорошо тянется, не колется, не вызывает аллергической реакции. Свитер оверсайз в одном размере. Отлично смотрится на любой комплекции, скрадывает недостатки. Можно использовать в виде свитера-платья с ремнем на талии. Дырявый женский джемпер поможет создать эффектный образ в сочетании с джинсами, лосинами классического и спортивного стиля, юбками средней, короткой и миди длины. Кофта станет отличным подарком на Новый Год для себя или близкого человека. Уникальный дизайн вносит ноты дерзости, нетривиальности. Дыры по окантовке низа джемпера и рукавов смотрятся необычно, что делает базовую кофту модной частью вашего образа. При этом джемпер хорошо греет в холодное время года, высокого качества, прост в уходе, не мнется в период ношения под верхней одеждой.

Страна:
Турция
Артикул:
IO372
Сезон:
2021
Размер на модели:
One size
Параметры модели:
рост: 173 см, ОГ: 85 см, ОТ: 63 см, ОБ: 95 см
Состав:
акрил-50%;вискоза-50%
Не отжимать
Ручная стирка при температура не выше 30С
Гладить слабо нагретым утюгом
Отбеливание запрещено
#Свитеры и кардиганы#Джемперы и пуловеры #розовый цвет
Ваши образы
181
2257
35
144
Делайте фотографии и ставьте наши хештеги #iorostore или #ioroyou, и ваш образ может попасть на наш сайт
Похо́жие товары
Вы смотре́ли