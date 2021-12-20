Джемпер с рваным эффектом, розовый

Вязаный джемпер женский с рваным эффектом - тренд 2021-2022. Теплый элемент гардероба для любительниц стильных, неординарных вещей.

Свитер женский базовый изготовлен из 100% акрила. Мягкий, приятный на ощупь и к телу, хорошо тянется, не колется, не вызывает аллергической реакции. Свитер оверсайз в одном размере. Отлично смотрится на любой комплекции, скрадывает недостатки. Можно использовать в виде свитера-платья с ремнем на талии. Дырявый женский джемпер поможет создать эффектный образ в сочетании с джинсами, лосинами классического и спортивного стиля, юбками средней, короткой и миди длины. Кофта станет отличным подарком на Новый Год для себя или близкого человека. Уникальный дизайн вносит ноты дерзости, нетривиальности. Дыры по окантовке низа джемпера и рукавов смотрятся необычно, что делает базовую кофту модной частью вашего образа. При этом джемпер хорошо греет в холодное время года, высокого качества, прост в уходе, не мнется в период ношения под верхней одеждой.