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Джемпер с рваным эффектом, красный неон

6 400 ₽
5 120 ₽
(-20%)
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Цвет
Красный неон
Выберите размер Международный
One size
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Свитеры и кардиганы
Джемперы и пуловеры
Джемпер с рваным эффектом
Страна:
Турция
Артикул:
IO372
Сезон:
2021
Состав:
акрил-50%;вискоза-50%
Не отжимать
Ручная стирка при температура не выше 30С
Гладить слабо нагретым утюгом
Отбеливание запрещено
#Свитеры и кардиганы#Джемперы и пуловеры #красный цвет
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