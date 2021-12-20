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Брюки палаццо с резинкой на талии с шерстью, серый,белый

4 700 ₽
3 525 ₽
(-25%)
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Цвет
Серый,белый
Выберите размер
S
M
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Повседневные брюки
Брюки палаццо с резинкой на талии с шерстью
Страна:
Россия
Артикул:
IO434
Сезон:
2021
Размер на модели:
M
Параметры модели:
рост: 180 см, ОГ: 88 см, ОТ: 60 см, ОБ: 93 см
Состав:
полиэстер-55%;шерсть-15%;акрил-30%
Ручная стирка при температура не выше 30С
Отбеливание запрещено
#Брюки#Повседневные брюки
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