Брюки палаццо с резинкой на талии с шерстью, серый,белый
4 700 ₽
3 525 ₽
(-25%)
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Таблица размеров
S
M
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Описание
Наличие в магазинах
Помощь клиентам
- Страна:
- Россия
- Артикул:
- IO434
- Сезон:
- 2021
- Размер на модели:
- M
- Параметры модели:
- рост: 180 см, ОГ: 88 см, ОТ: 60 см, ОБ: 93 см
- Состав:
- полиэстер-55%;шерсть-15%;акрил-30%
Ручная стирка при температура не выше 30С
Отбеливание запрещено
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