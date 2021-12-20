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Брюки палаццо с резинкой на талии, сиреневый

3 900 ₽
3 315 ₽
(-15%)
промо -20%
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Цвет
Сиреневый
Выберите размер Международный
S
M
L
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Повседневные брюки
Брюки палаццо с резинкой на талии
Страна:
Россия
Артикул:
IO137
Сезон:
2022
Размер на модели:
S
Параметры модели:
рост: 174 см, ОГ: 80 см, ОТ: 64 см, ОБ: 85 см
Состав:
хлопок-45%;полиэстер-35%;эластан-20%
Ручная стирка при температура не выше 30С
Отбеливание запрещено
#Брюки#Повседневные брюки #фиолетовый цвет
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