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Брюки на резинке, серый

7 400 ₽
4 736 ₽
(-36%)
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Цвет
Серый
Выберите размер Int
S
Размера нет в наличии
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M
L
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Подвседневные брюки
Брюки на резинке
Артикул:
IO362
Сезон:
2021
Размер на модели:
S
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
вискоза-45%;полиэстер-55%
#Брюки#Подвседневные брюки #серый цвет
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