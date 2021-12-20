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Бомбер из экокожи, коричневый

6 900 ₽
4 200 ₽
(-40%)
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PRIVET20
Цвет
Коричневый
Выберите размер Международный
S
Размера нет в наличии
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M
L
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Верхняя одежда
Кожаные куртки
Бомбер из экокожи
Артикул:
IO152
Сезон:
2021
Размер на модели:
M
Параметры модели:
рост: 176 см, ОГ: 82 см, ОТ: 64 см, ОБ: 91 см
Состав:
экокожа-100%
Сухая чистка
Сушка в горизонтальном положении
Отбеливание запрещено
Не гладить
#Верхняя одежда#Кожаные куртки #коричневый цвет
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