Товары, приобретенные в розничных магазинах, подлежат возврату только в том магазине, где была совершена покупка. При себе необходимо иметь паспорт, чек и карту с которой производилась оплата, если она была безналичным способом.
В случае возврата по причине неподходящего размера, цвета, фасона возврату подлежит только стоимость товара. Стоимость доставки и пересылки на наш адрес не компенсируются. Для возврата денежных средств нам понадобится заполненное заявление. Скачай заявление на возврат и передай нам вместе с вещами.Скачай заявление
Сообщи нам об этом в любом удобном мессенджере.
Выбери удобный способ возврата:
Привезти возврат в наш корнер ТРЦ Авиапарк (Trend Island)
Адрес: Москва, ул. Ходынский бульвар, 4, 3 этаж. 10:00 - 22:00
Напиши нам в любом мессенджере о желании сделать возврат и дату приезда в корнер в Авиапарке. Без предварительного уведомления сотрудники могут отказать в приеме возврата.
Обрати внимание, здесь можно вернуть товар, но возврат денежных средств осуществляет интернет-магазин безналичным способом в срок до 10 дней с момента приема возврата.
Отправить на наш адрес: 109029, Москва, ул. Сибирский проезд, 2с2
Получатель ИП Тевзадзе, часы работы с 9:00 до 18:00, +8 (999) 810-10-18 любой курьерской службой с доставкой до двери.
Операцию по возврату денежных средств магазин проведет не позднее чем через 10 дней с момента получения товара и письменного заявления.
В пределах указанного срока мы вправе провести экспертизу товара с целью определения его качества и сохранности потребительских свойств.
Возврат денежных средств зависит от способа, которым был оплачен заказ:
Оплата онлайн на сайте - возврат будет осуществлен на ту же карту, с которой производилась оплата.
Оплата при получении курьеру наличными или картой - перевод денежных средств мы сделаем на расчетный счет по реквизитам, указанным в заявлении.
Срок зачисления денежных средств на карту зависит от банка обслуживания.
Надежно упакуй (самостоятельно или доверь это курьерской службе) вещи, которые хочешь вернуть.
Вложи в посылку заполненное заявление на возврат и отправь любой транспортной компанией кроме Почты России на адрес:
109029, Москва, ул. Сибирский проезд, 2с2
Получатель ИП Тевзадзе, часы работы с 10:00 до 19:00, +7 (999) 810-10-18
В случае возврата качественных товаров по причине неподходящего размера, цвета, фасона возврату подлежит только стоимость товаров.
Стоимость доставки и пересылки на адрес склада не компенсируются.
Операцию по возврату денежных средств магазин проведет не позднее чем через 10 дней с момента получения товара и письменного заявления.
В пределах указанного срока мы вправе провести экспертизу товара с целью определения его качества и сохранности потребительских свойств.
Денежные средства вернем на карту, с которой производилась оплата. Срок зачисления денежных средств зависит от банка обслуживания.
Надежно упакуй (самостоятельно или доверь это курьерской службе) вещи, которые хочешь вернуть.
Вложи в посылку заполненное заявление и отправь любой транспортной компанией на свой выбор с доставкой до адреса:
109029, Москва, ул. Сибирский проезд, 2с2
Получатель ИП Тевзадзе, часы работы с 10:00 до 19:00, +7 (999) 810-10-18
В случае возврата качественного товара по причине неподходящего размера, цвета, фасона возврату подлежит только стоимость товара.
Стоимость доставки, пересылки на адрес склада и таможенные сборы и пошлины не компенсируются.
Операцию по возврату денежных средств магазин проведет не позднее чем через 10 дней с момента получения товара и письменного заявления.
В пределах указанного срока мы вправе провести экспертизу товара с целью определения его качества и сохранности потребительских свойств.
Возврат осуществляется на ту же карту, с которой была оплата.
Срок зачисления денежных средств на карту зависит от банка обслуживания.
Мы внимательно следим за качеством наших вещей, но если мы прислали товар с дефектами или положили не тот размер или модель, в течение 14 дней с момента получения покупки напиши нам об этом в любой мессенджер или на электронный адрес hello@ioro.ru, в письме укажи номер заказа и вложи фото с дефектом (биркой, фото изделия целиком). Мы свяжемся для решения вопроса. В случае доставки товара ненадлежащего качества или пересорта стоимость доставки и пересылки мы компенсируем.