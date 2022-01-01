Возврат

Возврат можно оформить в течение 14 календарных дней дней с момента покупки/получения заказа. Товар должен иметь первоначальный внешний вид, комплектность, все ярлыки и бирки, должны отсутствовать следы эксплуатации.

Покупка была в розничном магазине?

Товары, приобретенные в розничных магазинах, подлежат возврату только в том магазине, где была совершена покупка. При себе необходимо иметь паспорт, чек и карту с которой производилась оплата, если она была безналичным способом.

Возврат товара, приобретенного в интернет-магазине:

В случае возврата по причине неподходящего размера, цвета, фасона возврату подлежит только стоимость товара. Стоимость доставки и пересылки на наш адрес не компенсируются. Для возврата денежных средств нам понадобится заполненное заявление. Скачай заявление на возврат и передай нам вместе с вещами.

Принято решение о возврате?

Сообщи нам об этом в любом удобном мессенджере.

Москва и московская область Выбери удобный способ возврата: Привезти возврат в наш корнер ТРЦ Авиапарк (Trend Island) Адрес: Москва, ул. Ходынский бульвар, 4, 3 этаж. 10:00 - 22:00 Напиши нам в любом мессенджере о желании сделать возврат и дату приезда в корнер в Авиапарке. Без предварительного уведомления сотрудники могут отказать в приеме возврата. Обрати внимание, здесь можно вернуть товар, но возврат денежных средств осуществляет интернет-магазин безналичным способом в срок до 10 дней с момента приема возврата. Отправить на наш адрес: 109029, Москва, ул. Сибирский проезд, 2с2 Получатель ИП Тевзадзе, часы работы с 9:00 до 18:00, +8 (999) 810-10-18 любой курьерской службой с доставкой до двери. Операцию по возврату денежных средств магазин проведет не позднее чем через 10 дней с момента получения товара и письменного заявления. В пределах указанного срока мы вправе провести экспертизу товара с целью определения его качества и сохранности потребительских свойств. Возврат денежных средств зависит от способа, которым был оплачен заказ: Оплата онлайн на сайте - возврат будет осуществлен на ту же карту, с которой производилась оплата. Оплата при получении курьеру наличными или картой - перевод денежных средств мы сделаем на расчетный счет по реквизитам, указанным в заявлении. Срок зачисления денежных средств на карту зависит от банка обслуживания. Регионы Надежно упакуй (самостоятельно или доверь это курьерской службе) вещи, которые хочешь вернуть. Вложи в посылку заполненное заявление на возврат и отправь любой транспортной компанией кроме Почты России на адрес: 109029, Москва, ул. Сибирский проезд, 2с2 Получатель ИП Тевзадзе, часы работы с 10:00 до 19:00, +7 (999) 810-10-18 В случае возврата качественных товаров по причине неподходящего размера, цвета, фасона возврату подлежит только стоимость товаров. Стоимость доставки и пересылки на адрес склада не компенсируются. Операцию по возврату денежных средств магазин проведет не позднее чем через 10 дней с момента получения товара и письменного заявления. В пределах указанного срока мы вправе провести экспертизу товара с целью определения его качества и сохранности потребительских свойств. Денежные средства вернем на карту, с которой производилась оплата. Срок зачисления денежных средств зависит от банка обслуживания. Международный возврат Надежно упакуй (самостоятельно или доверь это курьерской службе) вещи, которые хочешь вернуть. Вложи в посылку заполненное заявление и отправь любой транспортной компанией на свой выбор с доставкой до адреса: 109029, Москва, ул. Сибирский проезд, 2с2 Получатель ИП Тевзадзе, часы работы с 10:00 до 19:00, +7 (999) 810-10-18 В случае возврата качественного товара по причине неподходящего размера, цвета, фасона возврату подлежит только стоимость товара. Стоимость доставки, пересылки на адрес склада и таможенные сборы и пошлины не компенсируются. Операцию по возврату денежных средств магазин проведет не позднее чем через 10 дней с момента получения товара и письменного заявления. В пределах указанного срока мы вправе провести экспертизу товара с целью определения его качества и сохранности потребительских свойств. Возврат осуществляется на ту же карту, с которой была оплата. Срок зачисления денежных средств на карту зависит от банка обслуживания.

Мы внимательно следим за качеством наших вещей, но если мы прислали товар с дефектами или положили не тот размер или модель, в течение 14 дней с момента получения покупки напиши нам об этом в любой мессенджер или на электронный адрес hello@ioro.ru, в письме укажи номер заказа и вложи фото с дефектом (биркой, фото изделия целиком). Мы свяжемся для решения вопроса. В случае доставки товара ненадлежащего качества или пересорта стоимость доставки и пересылки мы компенсируем.