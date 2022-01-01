-банковские карты Visa, MasterCard, Maestro, American Express, МИР, JCB
-мобильные платежи в системах Apple Pay и Google Pay
платежи проходят через наших партнеров CloudPayments. Компания сертифицирована по международному стандарту безопасности платежных систем.
1.Недостаточно средств для оплаты на банковской карте. Подробности о состоянии счета банковской карты
уточните, обратившись в банк, выпустивший банковскую карту
2.Превышен установленный лимит операций за день. Сумма ежедневного лимита для операций определяется банком-партнером
3.Банк блокирует операцию по подозрению ее недобросовестности.
Если что-то пошло нет так, свяжитесь с нами по номеру +79998101018, мы постараемся помочь.
Оплата наличными и банковской картой при получении заказа возможна только для доставки курьерской службой Boxberry до адреса или в ПВЗ по Москве.