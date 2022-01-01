Оплата

Online-оплата банковской картой необходима при доставке без примерки. Для этого на странице оформления заказа нужно выбрать пункт оплаты «Оплата онлайн».

Мы принимаем:

-банковские карты Visa, MasterCard, Maestro, American Express, МИР, JCB

-мобильные платежи в системах Apple Pay и Google Pay

платежи проходят через наших партнеров CloudPayments. Компания сертифицирована по международному стандарту безопасности платежных систем.

Если онлайн платеж не проходит, возможные причины:

1.Недостаточно средств для оплаты на банковской карте. Подробности о состоянии счета банковской карты уточните, обратившись в банк, выпустивший банковскую карту

2.Превышен установленный лимит операций за день. Сумма ежедневного лимита для операций определяется банком-партнером

3.Банк блокирует операцию по подозрению ее недобросовестности.

Если что-то пошло нет так, свяжитесь с нами по номеру +79998101018, мы постараемся помочь.

Оплата наличными и банковской картой при получении заказа возможна только для доставки курьерской службой Boxberry до адреса или в ПВЗ по Москве.