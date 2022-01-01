Соглашение об обработке персональных данных

1. РУКОВОДСТВУЯСЬ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОХРАНЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА – HTTPS://IORO.RU – ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ТЕВЗАДЗЕ ВАХТАНГ МАМУКАЕВИЧ (ИП ТЕВЗАДЗЕ В.М., РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ: ИНН: 503613094303, ОГРН 321508100114652, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 142104, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г ПОДОЛЬСК, УЛ ЛИТЕЙНАЯ, дом 17, кв. 38) (ДАЛЕЕ – ПРОДАВЕЦ), РАЗМЕЩАЮЩИХ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ, КОТОРАЯ ПОПАДАЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕ И ЗАЩИТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2006 Г. № 152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» СТОРОНЫ: ПРОДАВЕЦ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ САЙТА (ПОТРЕБИТЕЛЬ) СОГЛАШАЮТСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ПРОДАВЦА ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

1.1 Покупатель в случае своего несогласия с положениями настоящего Соглашения обязан отказаться от регистрации на Сайте как Пользователь Сайта и оформления заказов на Сайте с целью дистанционной розничной купли-продажи товара.

1.2 Персональные данные (далее по тексту – ПД) - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (гражданину), как это установлено Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». В рамках настоящего Соглашения это информация, которую Пользователь Сайта предоставляет о себе при регистрации на Сайте или пользовании сервисами Сайта.

1.3 Субъект ПД - физическое лицо, Пользователь Сайта, размещающий при регистрации на Сайте свои данные для совершения покупки или формирующий заказ на дистанционную покупку товара или передающий сведения о себе Покупателю при заполнении и передаче заявлений о возврате или обмене товара, или иным способом обращаясь к Продавцу в рамках осуществления прав, предоставленных Законом о Защите прав потребителей.

1.4 Под безопасностью ПД Продавец понимает защищенность таковых от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПД, а также от иных неправомерных действий в отношении ПД и принимает необходимые организационные и технические меры для защиты ПД

2. ПРОДАВЕЦ ОБРАБАТЫВАЕТ ПД ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ СОГЛАСИЯ СУБЪЕКТА ПД –ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ САЙТА ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЯ - НА ОБРАБОТКУ, ВЫРАЖЕННОГО В ВИДЕ ПРИНЯТИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ И (ИЛИ) ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА.

2.1 Субъект персональных данных дает согласие сайту на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации, в целях анализа покупательского поведения и предоставления субъекту ПД информации, в том числе рекламного характера, а также сообщения любой информации коммерческого или некоммерческого характера о товарах или рекламных акциях через различные каналы связи, в том числе по почте, посредством мобильной связи, электронной почте, телефону, если субъект персональных данных при заполнении настоящего Согласия изъявит желание на получение подобной информации соответствующими средствами связи, в иных маркетинговых и статистических целях магазина. Продавец оставляет за собой право выбирать каналы передачи информации.

2.2 Пользователи Сайта в любое время могут отказаться от получения таких рассылок при помощи нажатия интерактивной кнопки «Отписаться» в электронном письме или изменив настройки в личном кабинете Пользователя на Сайте или обратившись в службу поддержки по электронному адресу hello@ioro.ru

2.3 Продавец вправе поручить обработку ПД Потребителя и Пользователя Сайта третьим лицам на основании соглашений (договоров) для продвижения новых товаров, сервисов, услуг. Третьи лица, осуществляющие обработку ПД по соглашениям с Обществом, также обеспечивают соблюдение принципов и правил обработки и защиты ПД, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». Продавец не раскрывает личную информацию Пользователей компаниям, организациям и частным лицам, не связанным с Продавцом договорными отношениями.

2.4 Продавец гарантирует соблюдение следующих прав субъекта ПД: право на получение сведений о том, какие персональные данные субъекта ПД хранятся у Продавца; право на удаление, уточнение или исправление хранящихся у Продавца персональных данных; иные права, установленные действующим законодательством РФ. Согласие субъекта ПД на обработку персональных данных, выраженное в настоящем Согласии, действует с момента получения персональных данных до дня отзыва в письменной форме и может быть в любой момент отозвано субъектом ПД путем письменного обращения в адрес Продавца.

2.5 В случае отзыва согласия Продавец обязуется в срок и на условиях, установленных действующим законодательством РФ, прекратить обработку и обеспечить уничтожение персональных данных. Прекращение обработки и уничтожение персональных данных влечет невозможность использования таких преимуществ как получение приглашений на мероприятия, а также информации о последних новинках, специальных предложениях от интернет-магазина, скидках и многом другом.

2.6 Продавец при обработке ПД принимает необходимые организационные и технические меры для защиты ПД от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

2.7 Продавец может вносить изменения в «Политику конфиденциальности» в одностороннем порядке и без предварительного уведомления Пользователей.

2.8 Пользуясь сервисами Сайта https://ioro.ru вы соглашаетесь, что доверяете Продавцу свои личные данные.