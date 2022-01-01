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Название организации
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ТЕВЗАДЗЕ ВАХТАНГ МАМУКАЕВИЧ
Юридический адрес организации
Российская Федерация, 142104, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г ПОДОЛЬСК, УЛ ЛИТЕЙНАЯ, дом 17, кв. 38
ИНН
503613094303
Расчетный счет
40802810800001905970
ОГРН
321508100114652
Банк
АО «Тинькофф Банк»
БИК банка
044525974
ИНН банка
7710140679
Корреспондентский счет банка
30101810145250000974
Юридический адрес банка
Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1
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