Помощь клиентам
Реквизиты
- Название организации
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ТЕВЗАДЗЕ ВАХТАНГ МАМУКАЕВИЧ
- Юридический адрес организации
- Российская Федерация, 142104, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г ПОДОЛЬСК, УЛ ЛИТЕЙНАЯ, дом 17, кв. 38
- ИНН
- 503613094303
- Расчетный счет
- 40802810800001905970
- ОГРН
- 321508100114652
- Банк
- АО «Тинькофф Банк»
- БИК банка
- 044525974
- ИНН банка
- 7710140679
- Корреспондентский счет банка
- 30101810145250000974
- Юридический адрес банка
- Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1