Оферта

1.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1 Данный документ, расположенный на сайте https://ioro.ru, является официальным предложением (публичной Офертой в соответствии п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) Интернет-Магазина ИП Тевзадзе В.М (далее по тексту - Продавец), использующего дистанционный способ розничных продаж товара, которое содержит все условия продажи, оплаты, доставки, возврата и обмена товаров, представленных на сайте Продавца.

1.2 Предметом Оферты является предложение продажи Покупателю товаров, представленных на сайте Продавца для дистанционной продажи.

1.3 Продавец является розничным продавцом. В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ товары, предлагаемые на сайте с указанием цен, визуализацией в виде фотографий товара (общих и детальных фото, трехмерных изображений); описание и характеристики товара; условия доставки и возврата - представляют собой предложение, содержащее все существенные условия договора розничной купли продажи, из которого усматривается воля Продавца заключить договор на указанных в предложении условиях с любым потребителем в случае принятия условий изложенных ниже.

1.4 Физическое лицо или юридическое лицо как розничный потребитель (далее – Покупатель), производящее акцепт – ответ, адресованный Продавцу при оформлении Заказа в Интернет-Магазине Продавца нажатием кнопки “оформить заказ” на сайте https://ioro.ru, согласие оформить заказ по телефону, email, мессенджерах, а также при оплате товара, становится Покупателем по правилам п. 1 и п. 3 ст. 438 ГК РФ. Ответ Покупателя на оферту равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте, а Продавец и Покупатель совместно — сторонами Договора розничной купли-продажи товара дистанционным способом.

1.5 Покупатель обязан внимательно прочитать текст Оферты. Если Покупатель не согласен с ее условиями или с каким-либо пунктом условий, Покупатель обязан отказаться от заключения Договора. Принятие условий Оферты Покупателем свидетельствует о воле последнего и согласии с условиями Оферты.

1.6 Продавец руководствуется правилами по защите информации, которые установлены требованиями законодательства Российской Федерации об охране личных данных пользователей Сайта, размещающих информацию о себе, которая попадает под действие и защиту Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Покупатель обязан принять Соглашение об обработке персональных данных или отказаться от услуг Продавца в случае несогласия с условиями Соглашения.

2. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1 Покупатель - физическое или юридическое лицо, размещающее Заказы розничной купли-продажи товара в Интернет-Магазине на сайте https://ioro.ru, либо указанное в качестве получателя Товара.

2.2 Соглашаясь с условиями Оферты, Покупатель подтверждает, что он является дееспособным гражданином, достигшим 18 лет или представителем действующей компании, имеющим необходимые документы для действия от имени юридического лица.

2.3 Продавец - Индивидуальный предприниматель Тевзадзе Вахтанг Мамукаевич (ИП Тевзадзе В.М.), зарегистрированный по законодательству Российской Федерации на территории России. Регистрационные данные: ИНН: 503613094303 ОГРН 321508100114652, юридический адрес: 142104, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г ПОДОЛЬСК, УЛ ЛИТЕЙНАЯ, дом 17, кв. 38

2.4 Интернет-магазин - сайт, размещенный в сети Интернет по адресу https://ioro.ru (далее по тексту – Сайт или Интернет-магазин), на котором представлены интерактивные визуализированные модели товаров, фотографии товаров, предлагаемые Продавцом, а также частично фотографии моделей (людей), на которых эти товары одеты для визуализации и создания представления о внешнем виде товара с учетом размера, потребительских свойств, сведений о производителе, и содержатся условия доставки, оплаты и возврата этих Товаров.

2.5 Принятие настоящих условий Оферты осуществляется Покупателем при оформлении Заказа в Интернет-Магазине Продавца по адресу https://ioro.ru путем нажатия кнопки "Оформить заказ", согласия оформить заказ по телефону, email, мессенджерах, а также при оплате товара.

2.6 Товар – предлагаемые к продаже на Сайте женские модели одежды и аксессуаров, обладающие индивидуальными потребительскими свойствами и номером – артикулом для идентификации товара, на которые Продавцом установлена цена.

2.7 В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в статье 2. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом и смыслом настоящей Оферты.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРАХ

3.1 Товары представлены на Сайте Продавца в виде фотографических образов, которые являются объектом исключительных прав Продавца.

3.2 Представленные фотографические образцы содержат один или более видов товара определенного артикула и текстовую информацию о потребительских свойствах товара: артикул, состав и стоимость за единицу продукции, европейские и соответствующие российские размеры и другую дополнительную информацию о его потребительских свойствах.

3.3 Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на Сайте, носят ознакомительный характер. Внешний вид Товара, включая цвет, размеры и элементы дизайна, могут незначительно отличаться от фотографий и его описания. Для уточнения информации о Товаре Покупатель должен обратиться к сотрудникам Службы поддержки клиентов.

3.4 Все Товары, размещенные на Сайте, подлежащие обязательной сертификации, обеспечены сертификатами соответствия для реализации в соответствии с законодательством России и Техническими регламентами. Продавец знакомит Покупателя с товарно-сопроводительными документами, содержащими сведения об обязательном подтверждении соответствия товара техническим нормам, на основании письменного запроса Потребителя, составленного по определенной Продавцом форме.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1 Для заключения договора розничной купли-продажи товара дистанционным способом (акцепта) Покупатель при оформлении Заказа в Интернет-Магазине Продавца https://ioro.ru подтверждает факт ознакомления и принятия условий Оферты.

4.2 Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при регистрации на Сайте и оформлении Заказа. В противном случае Продавец не несет ответственности за несвоевременную доставку и нарушение обязательств из договора.

4.3 Пользователь Интернет-магазина имеет право оформить Заказ на любой Товар, представленный на Сайте и имеющийся в наличии на складе Продавца. Осуществляя Заказ в Интернет-магазине, Покупатель принимает на себя обязательства по оплате Товара и его приемке, а Продавец принимает обязательства по доставке и передаче Покупателю Товара.

4.4 Заказы принимаются Продавцом посредством электронной системы принятия Заказов – программное обеспечение, интегрированное в Сайт Продавца. Заказы могут также приниматься Продавцом по телефону, емаил, в мессенджерах.

4.5 Продавец вправе ограничить количество Товаров или сумму, на которую Покупатель оформляет Заказ, проинформировав об этом Покупателя. Ограничение продиктовано требованием федерального законодательства, устанавливающего предельные суммы для проведения расчетов с использованием банковских карт Покупателей как физических лиц.

4.6 После получения Заказа Продавец назначает менеджера, ответственного за выполнение Заказа, который от лица Продавца согласовывает с Покупателем все условия, в т. ч. условия доставки, стоимость заказа и условия оплаты Товара.

4.7 При отсутствии Товара на складе Продавца Продавец обязан проинформировать об этом Покупателя в письменной (посредством электронной почты) или устной форме (посредством телефонной связи). В этом случае Покупатель вправе заменить отсутствующий Товар аналогичным Товаром или отказаться от данного Товара, аннулировав Заказ, что приравнивается к отказу от заключения договора.

4.8 Покупатель вправе отказаться от приобретения Товара или группы Товаров в любой момент до оплаты Товара, поставив в известность Продавца одним из способов:

● посредством электронной почты с адреса, указанного Покупателем при регистрации на Сайте;

● по телефону

● при доставке Товаров представителем службы доставки до момента фактической передачи товара.

4.9 Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить прием Заказов от Покупателя, а также ограничить участие Покупателя в Акциях, проводимым Продавцом, если Покупатель систематически (более двух раз) нарушает условия данного Договора Оферты, оказывает негативное влияние на работу Интернет-магазина путем чрезмерной загрузки служб Интернет-магазина или создавая условия для получения несанкционированного доступа к Сайту, проведение кибератак, а также применяя иные способы воздействия на программный код или работоспособность сайта, целью которого является захват контроля (повышение прав) над локальной вычислительной системой, либо её дестабилизация, либо отказ в обслуживании.

4.10 Уведомление о подтверждении согласованных условий доставки и оплаты Товара на основании полученного Заказа направляются Продавцом по электронной почте, указанной при регистрации.

4.11 При продаже товара дистанционным способом Продавец, руководствуясь п.3 ст 169 НК РФ, не составляет счета-фактуры при получении авансов за товар и при отгрузке товара, а Покупатель при заключении договора розничной купли-продажи - акцепта (пункту 4.1 Оферты) выражает свое согласие с тем, что счета-фактуры в вышеуказанных случаях не составляются.

5. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ

5.1 При регистрации или совершении покупки на сайте https://ioro.ru Пользователь предоставляет о себе следующую информацию: фамилию, имя, отчество, пол, место (город, населенный пункт) проживания, адрес электронной почты, контактный телефон, пароль для доступа к Сайту. Для корректной обработки Заказа и доставки Товара Пользователь указывает корректный адрес.

5.2 Продавец не несет ответственности за достоверность и содержание предоставленной Пользователем информации.

5.3 Вся информация, полученная Продавцом от Покупателя, является конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без разрешения Покупателя за исключением случаев, установленных Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

5.4 Покупатель соглашается на обработку Продавцом переданных персональных данных (в том числе на передачу третьим лицам) в целях исполнения Продавцом обязательств по исполнению настоящего Договора оферты перед Покупателем, а также в целях продвижения новых Товаров и услуг.

5.5 Продавец имеет право направлять Пользователю рекламные или информационные сообщения. Покупатель имеет право отказаться от рекламно-информационных сообщений, написав запрос через форму обратной связи, размещенную на сайте или изменив настройки в персональном разделе Сайта.

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1 Оплата Товаров, заказанных Покупателем в Интернет-магазине, осуществляется в рублях путем передачи наличных денежных средств курьеру Продавца или иными способами оплаты, указанными на сайте (оплата банковской картой). Не допускается оплата услуг с помощью банковской карты лицом, не являющимся ее держателем.

6.2 Итоговая стоимость Заказа включает сумму цены на Товар или Товары и стоимость доставки Товара по адресу, указанному Покупателем.

6.3 Цена Товара указывается на Сайте. Стоимость и условия доставки указаны в разделах Сайта «Доставка» и «Возврат».

6.4 В случае неверно указанной цены Продавец обязуется при первой возможности известить об этом Покупателя. При этом Покупатель имеет право отказаться от приобретения Товаров полностью или частично, следуя правилам пункта 4.8 Оферты. При невозможности связаться с Покупателем в разумный срок Заказ считается отмененным.

6.5 Продавец вправе изменять цены на Товар. Цена Товара, в отношении которого Покупателем сформирован Заказ в Интернет-магазине, изменению не подлежит.

6.6 Продавец оставляет за собой право менять размер предоставляемой скидки на товар/услуги.

6.7 Продавец по соглашению с Покупателем осуществляет доставку Товаров, заказанных Покупателем. Стоимость доставки при этом в стоимость товара не входит.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ДОСТАВКИ

7.1 Сроки, стоимость, правила и условия доставки указаны на Сайте Продавца в разделе "Доставка". Стоимость доставки зависит от веса, размеров Товара, особенностей упаковки, пункта назначения, способа и условий доставки.

7.2 Обязанность Продавца по передаче товара считается исполненной после фактического вручения товара Покупателю или его представителю. При передаче Товара Покупателю представитель службы доставки вправе потребовать документ, удостоверяющий личность Покупателя, в целях надлежащего исполнения обязательств по вручению товара конкретному адресату, а также предупреждения противоправных действий.

7.3 Продавец обязуется приложить все возможные усилия для осуществления доставки Товара, приобретенного или заказанного Покупателем в сроки и по адресу, указанному на Сайте. Однако, ответственность Продавца за задержки в доставке товара ограничена действиями перевозчика (почтовой или курьерской службы), которые могут произойти вне обстоятельств, за которые мог бы отвечать Продавец.

7.4 Право собственности на Товар и все риски, связанные с правом собственности, переходят к Покупателю в момент получения Товара Покупателем.

7.5 В случае изменения срока доставки Продавец обязуется немедленно информировать Покупателя об изменении условий доставки с целью получения согласия на новые условия выполнения Заказа в целом либо в части. Продавец информирует Покупателя посредством телефонной либо электронной связи.

7.6 Продавец ведет статистику совершенных Покупателем заказов и покупок. Продавец вправе в одностороннем порядке определять условия доставки (ограничения по способу доставки, способу оплаты, сумме заказа, количеству товаров для резерва), доступные соответствующему Покупателю, основываясь на статистике действий, совершенных Покупателем во взаимоотношениях с Продавцом.

8. ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ ТОВАРА ДО ЕГО ПЕРЕДАЧИ

8.1 Покупатель при передаче Товара представителем службы доставки (курьером) обязан визуально проверить Товар на предмет следующих параметров: комплектности, соответствия артикулов передаваемого Товара и артикула в накладной, размерности, отсутствия внешних повреждений.

8.2 В случае несоответствия, указанных в п. 8.1., параметров Товара Заказу или по какому-либо из артикулов, если товаров в Заказе несколько, Покупатель имеет право отказаться от приобретения и оплаты Товара этого артикула при соответствующем способе доставки либо оформить возврат товара в соответствии с правилами Возврата.

8.3 В случае получения Товара, доставленного с недостатками: комплектности; несоответствия артикулов передаваемого Товара и артикула в накладной; размерности; наличии видимых внешних повреждений, Покупателю при возврате товара компенсируется стоимость доставки.

8.4 В случае точного выполнения Заказа Продавцом Покупатель также имеет право отказаться полностью от приобретения Товара до момента передачи Товара представителем службы доставки, оплатив при этом полную стоимость доставки, установленную при оформлении Заказа.

8.5 Покупатель имеет право полностью или частично вернуть Товар надлежащего качества в течение 14 календарных дней после получения Товара. Товар надлежащего качества должен иметь первоначальный внешний вид, комплектность, упаковку, в которой Товар был передан Покупателю при приемке. Оформление возврата возможно только через специальную Форму возврата, расположенную на Сайте https://ioro.ru. При возврате товара надлежащего качества Покупатель обязан оплатить транспортные расходы при возврате Товара на склад Продавца.

8.6 Продавец имеет право не принимать к возврату Товар и отказать в возврате, уплаченных денежных средств за товар, если:

● товар был в употреблении;

● товар поврежден;

● у товара отсутствует или повреждена фабричная упаковка;

● обнаружены внешние повреждения товара;

● обнаружены несоответствия номеров на товаре и упаковке;

● нарушена комплектность;

● отсутствие фабричных ярлыков, а также кассового чека либо иного подтверждающего оплату Товара документа.

8.7 Об отказе в возврате денежных средств за товар продавец уведомляет покупателя по телефону или по электронной почте.

9. ВОЗВРАТ ТОВАРА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

9.1 Покупатель имеет право вернуть Товар ненадлежащего качества в течение гарантийного срока - 30 календарных дней со дня покупки. Под Товаром ненадлежащего качества понимается Товар с недостатками, который не отвечает потребительским свойствам. Возврат товара ненадлежащего качества возможен только через специальную Форму возврата, расположенную на Сайте https://ioro.ru. Процедура возврата Товара описана на сайте Продавца.

9.2 Возврат Покупателем товара ненадлежащего качества требует обязательной проверки. В случае наличия спора между Покупателем и Продавцом о причинах возникновения недостатков необходимо провести независимую экспертизу в соответствии с установленным законом порядком.

10. ВОЗВРАТ ТОВАРА НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

10.1 Товары надлежащего качества подлежат возврату в течение 14 дней с момента покупки.

10.2 При возврате товара надлежащего качества Покупатель обязуется также вернуть Продавцу все подарки, призы, переданные с Товарами. Если Покупатель не возвращает Продавцу переданные подарки, призы, то Покупатель компенсирует их стоимость из суммы возвращаемых денежных средств или требует компенсации издержек в законном порядке.

10.3 При возврате Товаров надлежащего качества стоимость доставки и пересылки Товаров до склада Продавца лежит на Покупателе.

11. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

11.1 Порядок осуществления денежных расчетов, совершаемых с использованием платежных карт, регулируется Положением Банка России от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» (далее - Положение № 266-П) и в соответствии с заключенным договором эквайринга (договор между кредитной организацией и организацией торговли (Продавцом – в данном случае)). Возврат денежных средств Покупателю производится в течение 10-ти календарных дней после положительного решения Продавца по итогам оценки качества и внешних свойств Товара.

11.2 Возврат денежных средств за товар, ранее оплаченный банковской картой, осуществляется Продавцом в безналичном порядке путем перечисления на ту банковскую карту Покупателя, которая была использована при осуществлении транзакции по приобретению Товара. В случае осуществления возврата Товара, приобретенного при помощи бесконтактной технологии PayPass, возврат денежных средств осуществляется также при помощи технологии PayPass.

11.3 При возврате товара надлежащего качества компенсация суммы за доставку пересылку не предполагается, также возвращаемая сумма денежных средств уменьшается на сумму стоимости доставки за возврат Товара от Покупателя обратно Продавцу в случае, если была оплачена Продавцом.

11.4 При возврате Товара ненадлежащего качества Продавец возмещает Покупателю стоимость возвращаемого Товара и стоимость уплаченной потребителем доставки.

11.5 С подробными правилами возврата можно ознакомиться на сайте в разделе "Возврат".

12.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств из договора купли-продажи товара дистанционным способом Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством России.

12.2 Продавец не несет ответственности за невозможность обслуживания Покупателя по каким-либо независящим от него причинам, включая нарушение работы линий связи, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, неисправность оборудования, невыполнение обязательств поставщиков тех или иных услуг и при прочих условиях, вследствие обстоятельств, за которые не отвечает Продавец.

12.3 Продавец ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за:

● какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействий каких-либо третьих сторон;

● какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Покупателя и/или третьих сторон вне зависимости от того, мог Продавец предвидеть возможность таких убытков или нет;

● использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования (невозможности использования) Покупателем выбранной им формы оплаты Товаров.

12.4 Продавец освобождается от ответственности за нарушение условий Оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Продавцом обязательств Оферты.

12.5 Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае, если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они могут быть урегулированы в судебном порядке.

12.6 Условия Оферты вступает в силу с момента акцепта Пользователя магазина предложения приобрести товар на предложенных в Интернет-магазине условиях, по правилам пунктах 1.2. – 1.6 Оферты, и действуют до момента исполнения обязательств из договора розничной купли-продажи товара Сторонами.

12.7 Продавец не предоставляет никаких иных прямых или косвенных гарантий по договору Оферты. Никакая информация или советы, даваемые менеджерами Продавца, не могут рассматриваться как гарантии или обязательства, поскольку являются консультациями.