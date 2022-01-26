Будь в настроении. Будь в IORO
IORO – российский бренд женской одежды с собственным производством и открытый для марок со всего мира. Мы создаем свои модели и собираем крутые вещи с разных производств, чтобы вы могли добавить эмоций в свой гардероб.
У нас можно найти джинсы с анималистичным принтом, брючный костюм цвета электрик и много других удивительных вещей, которые задают настроение. Главный наш принцип – экспрессивность, мы шьем и отбираем только выразительные вещи. Но всегда следим за их практичностью: неприхотливые ткани, комфортные лекала и материалы, способные прослужить долго.
В огромном корнере мультибренда @ioro_store это легко 😊
Всё как я люблю модное, стильное, приятно надеть и очень много вещей на высокий рост 👌🏼
А ещё, разнообразие цветов одной модели очень порадовало, но это уже лучше посмотрите у них в аккаунте, а ещё лучше в самом корнере!))
И если вдруг эмоции захлестнут вас при виде свитера, берите срочно, не сомневайтесь, он классный! Носить его зимой можно с леггинсами или с ботфортами как платье 👌🏼
Мои параметры: рост 161, 83-65-90.
По традиции, пишите, что вам больше понравилось?
И всё благодаря вдохновению от @ioro_store , где я нашла этот безумно крутой свитер и много других ярких цветом или фасоном образов💙
Когда-то моё обновление началось с пары сочных конверов, а теперь оно продолжается повсеместно! В @ioro_store я была просто ошеломлена. Это новый мультибрендовый корнер в Авиапарке, где представлены вещи собственного производства и модели с фабрик других стран 🤍🤍
С пирогами и какао вопрос я буду решать позже, а вот тёплыми вещами уже начала запасаться 😏👌🏼
Я обожаю мягкий, свободный, уютный трикотаж — с ним одно удовольствие составлять образы, потому что получается и стильно, и тепло ✔️
Часто я выбираю нейтральные оттенки, но сейчас хочется продлить летнее настроение, поэтому я выбрала сочный цветной принт 😍
И, кстати, яркие цвета — это в целом большой тренд наступающей осени ☝🏼😉
Не бойтесь принтованных вещей, с ними можно собрать уйму образов! Просто добавляйте к ним вещи, которые поддержат цвета, присутствующие в принте и разбавляйте нейтральными ✔️
Кардиган и брюки на мне — от классного бренда @ioro_store а в карусели целая подборка с образами оттуда, там столько красоты! 🤩Показывала сегодня примерку в сториз и решила сохранить для вас здесь, очень понравились 🥰
Кстати, у ребят сейчас действует скидка 10% при заказе в директ или через мессенджер, предложение ограничено 🤫😎
А вам как лучки? )