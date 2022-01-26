Будь в настроении. Будь в IORO

IORO – российский бренд женской одежды с собственным производством и открытый для марок со всего мира. Мы создаем свои модели и собираем крутые вещи с разных производств, чтобы вы могли добавить эмоций в свой гардероб.

У нас можно найти джинсы с анималистичным принтом, брючный костюм цвета электрик и много других удивительных вещей, которые задают настроение. Главный наш принцип – экспрессивность, мы шьем и отбираем только выразительные вещи. Но всегда следим за их практичностью: неприхотливые ткани, комфортные лекала и материалы, способные прослужить долго.